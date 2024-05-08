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لبنان

"أزمة رواتب" لهؤلاء في لبنان.. لا تحويلات!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
08-05-2024 | 14:44
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عُلِم أنّ الفلسطينيين في لبنان الذين يتقاضون رواتب شهرية من الضفة الغربية في فلسطين المحتلة، ينتظرون حتى الآن عملية تحويل أموالهم التي تأخرت، في وقتٍ لم يصدر أي بيانٍ أو معلومة بهذا الشأن.
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وبحسب المصادر، فإنّ الرواتب المستحقة للمنتمين إلى حركة "فتح" وغيرهم من المحسوبين على السلطة الفلسطينية في لبنان لم تُدفع بعد حتى الآن عن شهر آذار ونيسان، علماً أن هناك مستحقات سابقة لم يجرِ تسديدها حتى الآن.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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