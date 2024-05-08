"أزمة رواتب" لهؤلاء في لبنان.. لا تحويلات!

عُلِم أنّ الفلسطينيين في لبنان الذين يتقاضون رواتب شهرية من الضفة الغربية في فلسطين المحتلة، ينتظرون حتى الآن عملية تحويل أموالهم التي تأخرت، في وقتٍ لم يصدر أي بيانٍ أو معلومة بهذا الشأن.

Advertisement