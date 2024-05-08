إشكال كبير في طرابلس.. والسبب "إشتراكات مولدات"

وقع إشكال في منطقة الزاهرية - طرابلس، مساء اليوم الأربعاء، بين عدد من المواطنين وذلك على بسبب اشتراكات المولدات.

وعلى الفور، عملت وحدات من الجيش على تطويق الإشكال الذي لم يؤدّ إلى وقوع إصابات.