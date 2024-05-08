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لبنان

إشكال كبير في طرابلس.. والسبب "إشتراكات مولدات"

Lebanon 24
08-05-2024 | 15:19
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وقع إشكال في منطقة الزاهرية - طرابلس، مساء اليوم الأربعاء، بين عدد من المواطنين وذلك على بسبب اشتراكات المولدات.
 
وعلى الفور، عملت وحدات من الجيش على تطويق الإشكال الذي لم يؤدّ إلى وقوع إصابات.
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