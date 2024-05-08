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لبنان

بتكليف من دريان.. إخبارٌ من "أمين الفتوى" بحق شادن فقيه

Lebanon 24
08-05-2024 | 15:29
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أعلن الشيخ حسن مرعب، مساء اليوم الأربعاء، أن أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، سيتقدم يوم غدٍ بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية بحق المدعوة شادن فقيه، وذلك بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان.
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