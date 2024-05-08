19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بتكليف من دريان.. إخبارٌ من "أمين الفتوى" بحق شادن فقيه
Lebanon 24
08-05-2024
|
15:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الشيخ حسن مرعب، مساء اليوم الأربعاء، أن أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، سيتقدم يوم غدٍ بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية بحق المدعوة شادن فقيه، وذلك بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمين دار الفتوى الشيخ أمين الكردي في خطبة العيد: نحذر من الفتن وكفانا لغة التخوين والعدو لا يريحه مشهد التنوع والعيش المشترك في لبنان
Lebanon 24
أمين دار الفتوى الشيخ أمين الكردي في خطبة العيد: نحذر من الفتن وكفانا لغة التخوين والعدو لا يريحه مشهد التنوع والعيش المشترك في لبنان
09/05/2024 00:48:40
09/05/2024 00:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. دار الفتوى تعلن موعد أول أيام عيد الفطر
Lebanon 24
في لبنان.. دار الفتوى تعلن موعد أول أيام عيد الفطر
09/05/2024 00:48:40
09/05/2024 00:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دار الفتوى: مؤشرات إيجابية للانتخاب والحوار اللبناني لدفع مساعي "الخماسية"
Lebanon 24
دار الفتوى: مؤشرات إيجابية للانتخاب والحوار اللبناني لدفع مساعي "الخماسية"
09/05/2024 00:48:40
09/05/2024 00:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دار الفتوى: لا وجود لتطرف ديني في لبنان ولكن هناك تطرف سياسي
Lebanon 24
دار الفتوى: لا وجود لتطرف ديني في لبنان ولكن هناك تطرف سياسي
09/05/2024 00:48:40
09/05/2024 00:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
دار الفتوى
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيدة تقتحم مصرفاً في طرابلس.. عملية تكسير وتوتر كبير!
Lebanon 24
سيدة تقتحم مصرفاً في طرابلس.. عملية تكسير وتوتر كبير!
03:15 | 2024-05-08
08/05/2024 03:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا مصير "تيك توك" في لبنان.. بيانٌ مهم من وزارة الإتصالات
Lebanon 24
هذا مصير "تيك توك" في لبنان.. بيانٌ مهم من وزارة الإتصالات
05:46 | 2024-05-08
08/05/2024 05:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا التقرير
Lebanon 24
مفاجأة عن "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا التقرير
13:00 | 2024-05-08
08/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في سماء بعلبك.. هل تمّ إسقاط طائرة؟
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في سماء بعلبك.. هل تمّ إسقاط طائرة؟
12:01 | 2024-05-08
08/05/2024 12:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ "روب النوم".. زوجة نجم مسلسل "لعبة حب" السوري تُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
بـ "روب النوم".. زوجة نجم مسلسل "لعبة حب" السوري تُثير الجدل (صورة)
03:27 | 2024-05-08
08/05/2024 03:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:37 | 2024-05-08
رفض
17:23 | 2024-05-08
بورصة أسماء نشطت ثم عادت إلى البرود
16:55 | 2024-05-08
مقدمات النشرات المسائيّة
16:48 | 2024-05-08
الحريري مُهنئاً "الرياضي": "بترفعوا الراس"
16:37 | 2024-05-08
إجتماع في بكركي غداً لمناقشة أزمة النازحين السوريين
16:31 | 2024-05-08
سيبحث ملف لبنان.. من سيزور هوكشتاين قريباً؟
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
09/05/2024 00:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
09/05/2024 00:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
09/05/2024 00:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24