بتكليف من دريان.. إخبارٌ من "أمين الفتوى" بحق شادن فقيه

أعلن الشيخ حسن مرعب، مساء اليوم الأربعاء، أن أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، سيتقدم يوم غدٍ بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية بحق المدعوة شادن فقيه، وذلك بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان.

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