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لبنان

إجتماع في بكركي غداً لمناقشة أزمة النازحين السوريين

Lebanon 24
08-05-2024 | 16:37
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أن بكركي ستستضيف يوم غدٍ الخميس، اجتماعاً للمؤسسات المارونية وشخصيات مُستقلة لمناقشة أزمة النازحين السوريين.
 
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