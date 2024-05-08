إجتماع في بكركي غداً لمناقشة أزمة النازحين السوريين

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أن بكركي ستستضيف يوم غدٍ الخميس، اجتماعاً للمؤسسات المارونية وشخصيات مُستقلة لمناقشة أزمة النازحين السوريين.