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لبنان

الحريري مُهنئاً "الرياضي": "بترفعوا الراس"

Lebanon 24
08-05-2024 | 16:48
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كتب الرئيس سعد الحريري عبر منصة "اكس" قائلاً: "مبروك للنادي الرياضي فوزه بلقب بطولة وصل غرب آسيا لكرة السلة للسنة الثانية على التوالي ، بترفعوا الراس ".
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