الحريري مُهنئاً "الرياضي": "بترفعوا الراس"

كتب الرئيس سعد الحريري عبر منصة "اكس" قائلاً: "مبروك للنادي الرياضي فوزه بلقب بطولة وصل غرب آسيا لكرة السلة للسنة الثانية على التوالي ، بترفعوا الراس ".

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