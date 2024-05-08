مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
تسلم الجانب الفرنسي عبر سفارة بلاده الرد اللبناني على ورقته تحت عنوان «خريطة طريق لتنفيذ القرار 1701 من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبالرغم من بعض التحفظات التي دونت على بعض النقاط والمصطلحات فإن الرد انطلق من ان تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته هو مدخل الحل في الجنوب.
وفي الجنوب سجل اليوم ارتفاع في وتيرة القصف الإسرائيلي على القرى الحدودية بشكل متواصل مستهدفا المنازل والطرقات والأراضي الزراعية.
وفي الخيام إنتشلت فرق الدفاع المدني ثلاثة شهداء سقطوا جراء غارة استهدفت منزلا في الحارة الجنوبية الغربية.
وفي هذا الشأن طلب الرئيس نبيه بري من البنك الدولي التعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية لإجراء المسوحات اللازمة على مختلف المستويات لا سيما في مجالات البنى التحتية والمساحات الحرجية والزراعية ومنشآت المياه والكهرباء والإتصالات فضلا عن المنشآت الصحية والتربوية والمدنية وكل القطاعات التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي المتواصل.
في العاصمة المصرية المفاوضات مستمرة وقد وصل إلى القاهرة وفد من حركة حماس.
وبالموازاة حط مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (وليام بيرنز) في كيان الاحتلال لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين في ظل مواصلة عائلات الأسرى الإسرائيليين تظاهراتهم الضاغطة للمطالبة بعقد صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.
وبالعودة الى التفاصيل اللبنانية من بوابة النزوح السوري وعشية الجلسة النيابية التي دعا اليها لمناقشة موضوع المليار يورو من الاتحاد الأوروبي اطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على الورقة التي أعدها الحزب لإشتراكي في ما يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان، حيث كان تأكيد على أن تتم معالجة هذا الملف برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة وبما تقتضيه ضرورة التعامل مع هذه القضية بعيدا عن التحريض والإستغلال وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني.