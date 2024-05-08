مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان



تسلم الجانب الفرنسي عبر سفارة بلاده الرد اللبناني على ورقته تحت عنوان «خريطة طريق لتنفيذ القرار 1701 من رئيس مجلس النواب نبيه بري.



وبالرغم من بعض التحفظات التي دونت على بعض النقاط والمصطلحات فإن الرد انطلق من ان تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته هو مدخل الحل في الجنوب.

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وفي الجنوب سجل اليوم ارتفاع في وتيرة القصف الإسرائيلي على القرى الحدودية بشكل متواصل مستهدفا المنازل والطرقات والأراضي الزراعية.



وفي الخيام إنتشلت فرق الدفاع المدني ثلاثة شهداء سقطوا جراء غارة استهدفت منزلا في الحارة الجنوبية الغربية.



وفي هذا الشأن طلب الرئيس نبيه بري من البنك الدولي التعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية لإجراء المسوحات اللازمة على مختلف المستويات لا سيما في مجالات البنى التحتية والمساحات الحرجية والزراعية ومنشآت المياه والكهرباء والإتصالات فضلا عن المنشآت الصحية والتربوية والمدنية وكل القطاعات التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي المتواصل.



في العاصمة المصرية المفاوضات مستمرة وقد وصل إلى القاهرة وفد من حركة حماس.



وبالموازاة حط مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (وليام بيرنز) في كيان الاحتلال لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين في ظل مواصلة عائلات الأسرى الإسرائيليين تظاهراتهم الضاغطة للمطالبة بعقد صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.



وبالعودة الى التفاصيل اللبنانية من بوابة النزوح السوري وعشية الجلسة النيابية التي دعا اليها لمناقشة موضوع المليار يورو من الاتحاد الأوروبي اطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على الورقة التي أعدها الحزب لإشتراكي في ما يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان، حيث كان تأكيد على أن تتم معالجة هذا الملف برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة وبما تقتضيه ضرورة التعامل مع هذه القضية بعيدا عن التحريض والإستغلال وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني. تسلم الجانب الفرنسي عبر سفارة بلاده الرد اللبناني على ورقته تحت عنوان «خريطة طريق لتنفيذ القرار 1701 من رئيس مجلس النواب نبيه بري.وبالرغم من بعض التحفظات التي دونت على بعض النقاط والمصطلحات فإن الرد انطلق من ان تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته هو مدخل الحل في الجنوب.وفي الجنوب سجل اليوم ارتفاع في وتيرة القصف الإسرائيلي على القرى الحدودية بشكل متواصل مستهدفا المنازل والطرقات والأراضي الزراعية.وفي الخيام إنتشلت فرق الدفاع المدني ثلاثة شهداء سقطوا جراء غارة استهدفت منزلا في الحارة الجنوبية الغربية.وفي هذا الشأن طلب الرئيس نبيه بري من البنك الدولي التعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية لإجراء المسوحات اللازمة على مختلف المستويات لا سيما في مجالات البنى التحتية والمساحات الحرجية والزراعية ومنشآت المياه والكهرباء والإتصالات فضلا عن المنشآت الصحية والتربوية والمدنية وكل القطاعات التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي المتواصل.في العاصمة المصرية المفاوضات مستمرة وقد وصل إلى القاهرة وفد من حركة حماس.وبالموازاة حط مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (وليام بيرنز) في كيان الاحتلال لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين في ظل مواصلة عائلات الأسرى الإسرائيليين تظاهراتهم الضاغطة للمطالبة بعقد صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.وبالعودة الى التفاصيل اللبنانية من بوابة النزوح السوري وعشية الجلسة النيابية التي دعا اليها لمناقشة موضوع المليار يورو من الاتحاد الأوروبي اطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على الورقة التي أعدها الحزب لإشتراكي في ما يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان، حيث كان تأكيد على أن تتم معالجة هذا الملف برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة وبما تقتضيه ضرورة التعامل مع هذه القضية بعيدا عن التحريض والإستغلال وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في



مفاوضات الهدنة في غزة: هبة باردة وهبة ساخنة، والسباق المحموم مستمر بين التصعيد الميداني و الجهود الديبلوماسية. فاسرائيل لا ترى انفراجا في مفاوضات الهدنة وتكثف قصفها على رفح، وثمة مخاوف من ان تبدأ القوات الاسرائيلية توغلا شاملا في المدينة.



في المقابل، واشنطن والقاهرة والدوحة تجري اتصالات مكثفة وتمارس ضغوطا هائلة على الطرفين لانجاح المفاوضات. فهل تنجح مساعي التهدئة، ام ان تصلب نتانياهو ستكون له الكلمة الاخيرة؟ التصعيد في غزة رافقه تصعيد في لبنان. فجبهة الجنوب لم تهدأ اليوم. والسخونة الميدانية واكبتها سخونة في المواقف الاسرائيلية، ابرزها من وزير الدفاع يوآف غالنت.



فالأخير اعرب عن اعتقاده اثناء تفقده الجبهة مع لبنان ان الصيف المقبل سيكون ساخنا، لافتا الى ان العمليات في الجبهة الشمالية لم تكتمل بعد. في الداخل، هبة المليار يورو لا تزال تتفاعل بعدما فتحت ملف النازحين بقوة. وقد بدأت الكتل النيابية باعداد ملفاتها لجلسة المناقشة التي دعا اليها الرئيس نبيه بري في الخامس عشر من الجاري. في الاثناء برزت حلول كثيرة لم تأخذ الحكومات المتعاقبة بأي منها منذ العام 2011



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



لهيب الشمال يحرق كل اجراءات التخفي للجيش العبري، ويأتي على عنتريات وزير حربه يوآف غالانت بدقائق معدودات. فما ان انهى زيارته الخاطفة دعما لجنوده المتلطين في مستوطنات الشمال، حتى عاجلته المقاومة الاسلامية بالافعال، محرقة المنبر الذي اعتلاه متوعدا لبنان..



الى افيفيم وبرانيت ويعرا، والمالكية والمطلة وحانيتا وغيرها، صبت المقاومة الاسلامية حمم براكينها ومسيراتها الانقضاضية، وتعاملت مع التجمعات المستحدثة للجنود والمقرات القيادية لهم بالاسلحة المناسبة، محققة اصابات مؤكدة، اعترف اعلام العدو ببعضها متحدثا عن قتلى في افيفيم. وككل يوم جديد وصف هذا الاعلام ما يجري بالصعب وغير المسبوق عند الحدود مع لبنان..



وعلى حد الجنون كانت العدوانية الصهيونية بالغارات والقذائف الفوسفورية، فاتبعته المقاومة على الفور بالقصاص عبر عمليات بطولية نصرة لغزة وحماية للبنان..



وفي غلاف غزة، صواريخ للمقاومة اعادت الحال الى اول ايام الحرب بحسب المراسلين الصهاينة، وسعرت الغضب لدى المستوطنين الذين سئموا من وعود واكاذيب بنيامين نتنياهو كما ذكرت صحيفة يسرائيل اليوم، فغالبية الصهاينة يعتقدون ان الحرب انتهت عمليا ولا يوجد نصر كما يزعمون – بحسب الصحيفة..



وما ينقل من اروقة الادارة الاميركية يؤكد نفاق أدائها السياسي، الذي اظهره تخبط وزير حربها لويد اوستن خلال جلسة استماع له في الكونغرس، مدعيا رفض بلاده لعملية عسكرية صهيونية كبرى في رفح، مؤكدا من جهة اخرى الا قرار بوقف شحنات اسلحة الى تل ابيب، وان ادارته ملتزمة امن الكيان العبري ودعمه للقضاء على حماس كما قال..



اما قول الميدان فبأن كل ادعاءات الصهاينة والاميركيين واهية، وان المقاومة على استعدادها لمواجهة المحتل وتكبيده الخسائر في رفح كما في خان يونس وجباليا وغزة وبيت لاهيا. وان قوتها التفاوضية مستمدة من قوة الميدان وثبات الفلسطينيين فوق الدمار والجراح، داعمين للمقاومين خلال التفاوض لاتمام اتفاق يليق بالتضحيات.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في



نار العدوان تلفح الجنوب من أقصاه إلى أقصاه، وألسنتها تطال مناطق لبنانية أخرى، على وقع تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بصيف ساخن على جبهة الشمال. أما في رفح، فالهجوم الإسرائيلي باق ومستمر، على رغم تأكيد البيت الأبيض أن المفاوضات متواصلة بين الكيان العبري وحماس، وأن تقاربا حصل بدرجة كافية تسمح بالتوصل إلى اتفاق.



وفي غضون ذلك، تبقى الملفات السياسية اللبنانية معلقة في انتظار اتضاح المشهد في غزة، وانعكاسه المفترض على الجنوب.



غير ان ملف النزوح السوري يفرض نفسه أكثر فأكثر على الساحة الداخلية يوما بعد يوم، حيث ينظم التيار الوطني الحر في تمام الخامسة والنصف من عصر الغد وقفة احتجاجية في حديقة الإسكوا في بيروت، تأكيدا للتمسك بلبنان ووجوده، ورفضا لكل المحاولات الخارجية لتصفية قضية النزوج السوري على أرضه.



وكان التيار بدأ سلسلة لقاءات سياسية وديبلوماسية، استهلها أمس باجتماع مع وزير الخارجية، ثم سفيرة الاتحاد الاوروبي، على يلتقي وفد منه غدا رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد غد. ومن تحرك التيار نبدأ نشرة الاخبار.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي



تستمر اسرائيل في حربها المسماة محدودة على رفح، وتستمر الولايات المتحدة بمعارضة عملية اسرائيلية تسميها كبرى هناك، حسب ما اكد مجددا اليوم وزير الدفاع الاميركي، لويد اوستن.



وبما أن العملية تبدو حتى الساعة محدودة في رفح، فان تهديد واشنطن بوقف مد تل ابيب ببعض شحنات الاسلحة، حسب ما أعلن اوستن، ومطالبة مديرالاستخبارات الامريكية وليام بيرنز رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتعليق العملية مقابل اطلاق الرهائن لدى حماس، لن يؤديا الى وقف العملية، التي قال احد كبار المسؤولين الاسرائيليين ان بلاده ستواصلها ولو بأظافرها.



موقف اسرائيل المتصلب في غزة، لم يمنع البيت الابيض من القول ان المحادثات في شأن اتفاق الرهائن مستمرة، وان الفجوة بين اسرائيل وحماس يمكن حسرها، من خلال محادثات القاهرة غير المباشرة، وهي استؤنفت اليوم بحضور كل الوسطاء ووفدي اسرائيل وحماس.



تزامنا مع معارك رفح، هدد وزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت لبنان مجددا اليوم، محذرا في جولة له على الحدود من ان العمليات هناك لم تكتمل وان الصيف قد يكون ساخنا.



هذه التطورات تشكل محط متابعة اللبنانيين، الذين يراقبون تطورات ملف النزوح السوري، وهو يشهد محطتين غدا: لقاء بكركي الذي سيظهر خطر النزوح المحدق على لبنان، والوقفة التي سينفذها التيار الوطني الحر امام مفوضية الاوروبيين.



كما يراقب اللبنانيون تطورات عصابة الاعتداء على القصار، وامتدادها.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



على بعد دقائق قليلة من وجوده في قاعدة برانيت كاد وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت أن يخرج من فوهة البركان في الجبهة الشمالية . فهو الذي تفقد الثكنة واعدا اللبنانيين بصيف حار وصلته حرارة الصاروخ الذي أصاب مقر قيادة الفرقة 91. ومن تصريحات غالات قبل الصاروخ، أن فرقته العسكرية هناك أبعدت حزب الله عن خطوط التماس مسافات كبيرة، لكنه استدرك قائلا : هذا لا يعني أنه اختفى "، معترفا بأن للحرب تكاليف باهظة على اسرائيل ونحن نسعى الى عدم الوصول اليها. وفي افضل تعليقاتها على تصريحات غالانت واستطلاعاته بالصيف الحار، قالت يديعوت احرنوت إننا بحاجة الى وزير دفاع وليس إلى متنبىء للأرصاد الجوية .



ولم تكن ثكنة برانيت سوى واحد من أهداف عدة زنرتها المقاومة اليوم بالصواريخ بإسناد جوي من الطائرات المسيرة. وتحدث الاعلام الاسرائيلي عن سقوط عدد كبير من المصابين بين قتيل وجريح استدعى بعضها تدخل المروحيات العسكرية لإجلائها إلى مستشفيات الأراضي المحتلة. وتبعا للتقييم العسكري، فإن هذا النهار شهد على أعنف الصواريخ لحزب الله، وكذلك على الرد الاعنف من جيش الاحتلال منذ أسابيع بشريط نار امتد من عيتا الشعب الى منطقة كسارة العروش عند أطراف الريحان وعرمتى في قضاء جزين.



لم يبدل هذا الخط الناري في قواعد الاشتباك وهو فقط أثقل الجبهة برفع مستوى الردود على طرفي الحدود وضمن الرقعة المعهودة. اما ام المعارك فهي في رفح والتي اخرجت المرضى من مستشفياتهم وسيطرت على المعبر الرئيسي الذي يربط المدينة ب‍مصر وقد لاقت هذه العملية تنديدا عربيا واقليميا ودوليا واسعا ودعت كل من قطر والامارات الى تدخل دولي عاجل لمنع الاجتياح الكامل للمدينة وعدم تعريض تدفق المساعدات الإنسانية لأي مخاطر.



ولم يعط بنيامين نتنياهو اي اهتمام للدعوات العربية او الاميركية واعلن جيشه هذا المساء بدء ما اسماه مداهمات دقيقة في مناطق محيطة بمعبر رفح، وذلك على الرغم من إبراز بطاقة الاعتراض الاميركية، والتي رفعها مدير الاستخبارات وليم بيرنز اليوم الى بنيامين نتنياهو. وحث بيرنز رئيس وزراء اسرائيل على المضي بصفقة الهدنة، فيما أعلن البيت الابيض أن المحادثات بشأن اتفاق محتمل في غزة مستمرة والفجوة بين الجانبين يمكن سدها.



والافق المسدود محليا بانتظار انقشاع معالم غزة .. يبحر الى سفينة النازحين على متن جلسة مجلس النواب الاسبوع المقبل ، ولأن الجلسة مملحة بمليار يورو فإن الغياب النيابي سيكون محدودا وجميع القوى سوف تحرص على المشاركة لتأمين نصاب المليار وآلية نصبته وميثاقية صرفه . وستفتح الجلسة بازار الاستعراض السياسي وعرض عضلات القوى والمبارزة بسيوف النازحين ..في وقت كل القوى السياسية ساهمت ببقائهم نازحين .. واي من هؤلاء لم يطرق باب سوريا لتنسيق الحل ما خلا زيارات على مستوى وزراء لا يملكون ختم العودة .