بورصة أسماء نشطت ثم عادت إلى البرود

لوحظ أن بورصة أسماء المرشحين الرئاسيِّين نشطت في الفترة التي راجت فيها توقعات نجاح مفاوضات إنهاء الحرب على غزَّة، ثم عادت إلى البرود بعد التصعيد الإسرائيلي في رفح والجنوب اللبناني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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