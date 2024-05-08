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لبنان

بورصة أسماء نشطت ثم عادت إلى البرود

Lebanon 24
08-05-2024 | 17:23
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لوحظ أن بورصة أسماء المرشحين الرئاسيِّين نشطت في الفترة التي راجت فيها توقعات نجاح مفاوضات إنهاء الحرب على غزَّة، ثم عادت إلى البرود بعد التصعيد الإسرائيلي في رفح والجنوب اللبناني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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