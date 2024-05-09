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لبنان
بقذائف الهاون.. "حزب الله" يقتل جنديًا إسرائيليًا
Lebanon 24
09-05-2024
|
00:11
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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده، في هجوم بقذائف الهاون شنه حزب الله على موقع عسكري قرب بلدة المالكية الشمالية، الأربعاء.
والجندي القتيل (20 عاما) من وحدة جمع المعلومات القتالية رقم 869، التابعة لحرس الحدود.
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وأضاف الجيش الإسرائيلي أن جنديا آخر تعرض لإصابات طفيفة في الهجوم. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
لبنان
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