إطلاق نار في أبي سمراء.. هذا ما حصل

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أقدم مجهول على اطلاق النار بإتجاه منزل وسيارة عائدين للمدعو "ع.ط" في محلة شارع الابرار في ابي سمراء ـ طرابلس ولاذ بالفرار ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".واقتصرت الاضرار على الماديات من دون وقوع اصابات فيما لم تعرف الأسباب.وعلى الفور حضرت دورية من الجيش والمخابرات والقوى الامنية الى المكان وبوشر التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة وتعقب الفاعل تمهيداً لتوقيفه.