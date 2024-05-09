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لبنان

إطلاق نار في أبي سمراء.. هذا ما حصل

Lebanon 24
09-05-2024 | 00:18
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أقدم مجهول على اطلاق النار بإتجاه منزل وسيارة عائدين للمدعو "ع.ط" في محلة شارع الابرار في ابي سمراء ـ طرابلس ولاذ بالفرار ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

واقتصرت الاضرار على الماديات من دون وقوع اصابات فيما لم تعرف الأسباب.
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وعلى الفور حضرت دورية من الجيش والمخابرات والقوى الامنية الى المكان وبوشر التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة وتعقب الفاعل تمهيداً لتوقيفه.

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