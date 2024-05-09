التصعيد في الجنوب: كثافة نيران ولا تخطي لقواعد المعركة

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من الواضح انه، ومنذ بدء تل ابيب المعركة البرية بإتجاه رفح، بدأ التصعيد في جنوب لبنان يصبح اكثر وضوحاً وارتباطاً بالحدث العسكري في قطاع غزة، وهذا المنحى ظهر في اليومين الماضيين بشكل شديد الوضوح.لكن، وبحسب مصادر مطلعة، فإن معالم التصعيد الحالي يمكن اختصارها بأمرين اساسيين ، الاول انه تصعيد لجهة تكثيف حجم النيران، اي ان الطرفين يزيدان حدة القصف والاستهدافات بشكل كبير جدا.اما الامر الثاني فهو ان التصعيد لا يتخطى قواعد المعركة المعمول فيها، اي ان كثافة النيران لا تتخطى مناطق الاشتباك التقليدية وخط المعركة الاول على جانبي الحدود َهذا يوحي بأن الطرفين لا يريدان التصعيد.