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لبنان

انتقادات لحزب الله: ما حصل يساهم في اضعافنا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-05-2024 | 01:30
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نشر ناشطون مقربون من "حزب الله" قبل يومين اشرطة مصورة ومنشورات تذكّر باحداث 7 ايار في بيروت، كما تم نشر خطاب للامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله تحدث فيه عن "ان يوم السابع من ايار هو يوم مجيد"، الامر الذي احدث اشتباكا الكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن إنتقادات واسعة وصلت لـ "حزب الله" من بعض حلفائه السنّة، اذ اعتبروا ان ما حصل يعيد التوتر السنّي الشيعي الى الواجهة في الوقت الذي ساهمت احداث غزة في انهاء جزء كبير من هذا الخلاف والتوتر في لبنان والمنطقة.
وترى المصادر أن العتب جاء على اعتبار أن ما حصل يعزز سردية الفريق المعادي للحزب، ويساهم في إضعاف حلفاء الحزب وخطابهم السياسي الذي حصل على فرصته الذهبية خلال الحرب الحالية اذ ظهر الحزب مسانداً لأهالي غزة وداعما للمقاومة الفلسطينية وليس مقاتلا ضد البيئات الشعبية العربية".




المصدر: لبنان 24

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