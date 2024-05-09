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لبنان

اطلاق نار باتجاه سيارات قائد سرية السجون في رومية (صور)

Lebanon 24
09-05-2024 | 01:29
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أقدم مجهولون ليلا على اطلاق النار باتجاه سيارات قائد سرية السجون في رومية العميد عبد الناصر الغمراوي في البداوي وفروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد حضرت الادلة الجنائية الى المحلة وتعمل على الكشف عن ملابسات الحادثة.
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