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لبنان

نائب يتهم زميله: يحمي هؤلاء

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-05-2024 | 01:45
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شنّ نائب كسرواني هجوماً كلامياً على كل من يستميت اليوم من أجل الدفاع عن القمار والمقامرين والمرابين ، مشيراً الى "أن البلد في حالة من الخطر والإرباك، من ملف الحرب في الجنوب الى ملف النزوح السوري والأزمة الإقتصادية الكبرى، وفي المقابل نرى نائبا بيروتيا يجهد من أجل الدفاع عن  مشغلي القمار غير  الشرعيين عبر الإنترنت، أما إدارة الكازينو فتسعى بكل الطرق الى حصر القمار والمراهنات Online بالكازينو وحده".
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وقال: "هذا النزاع يبت في القضاء وليخرج من التداول الإعلامي، يكفي لبنان فظائع وفضائح وقضايا تدمر أجيالنا".

المصدر: لبنان 24

لبنان

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