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لبنان

إجماع على عودة النازحين وانقسام على المليار يورو

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-05-2024 | 02:45
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توقّع مصدر نيابيّ، أنّ يحضر جميع النواب الجلسة النيابيّة لمناقشة هبة المليار اليورو، الأربعاء المقبل، وبشكل خاص الكتل المعارضة، التي ترفض التشريع في ظلّ غياب رئيس الجمهوريّة.

وأشار المصدر إلى أنّ الجلسة ستشهد توافقاً غير معتاد، لأنّ أغلبية النواب إنّ لم يكن جميعهم، سيُشدّدون على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ودعوة الحكومة إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق هذا الأمر.
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وفي ما يخصّ هبة المليار يورو، أوضح المصدر النيابيّ أنّ هذه المادة ستُظهر إنقساماً بين الكتل، فهناك من يعتبرها حقّا للبنان، بينما يرى البعض الآخر أنّها رشوة لإبقاء النازحين في البلاد.




المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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