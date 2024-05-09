استعدوا للموجة الحارة الثانية لهذا الموسم.. ولكن الأمطار "راجعة" هذا ما كشفه الأب خنيصر

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بسبب تراجع قيم الضغط الجوّي فوق صحراء السودان الى 998 و 1000hpa، تتمدد كتل مدارية حارة نحو مصر وسيناء وشبه الجزيرة العربية من الصحراء الإفريقية الكبرى خلال اليومين المقبلَين، فيتأثر لبنان بموجة حارة تبدأ اليوم الخميس مع رياح جنوبية شرقية تلامس سرعتها 65 كم في الساعة في بعض المناطق اللبنانية، وبخاصة الجنوبية، وتبلغ درجات الحرارة ذروتها يوم الجمعة لتتراوح ساحلاً بين 32 و 34 درجة وقد تصل لبعض الوقت الى 35 درجة بين الشمال والمناطق الجنوبية.أضاف: "تتراجع الحرارة يوم الاحد بمعدل 8 درجات بسبب اقتراب منخفض جوّي نحو جنوب شرق تركيا، وسوف يؤثر على الساحل السوري بأمطار طوفانية ستتخطى 100 مم، وتطال لبنان بين بعد ظهر الاحد ويوم الاثنين، فيتحوّل الطقس الى بارد جبلاً وبقاعاً، يترافق الوضع مع امطار وعواصف رعدية.طقس يوم الخميس دافئ مع سرعة رياح 65كم في الساعة.طقس يوم الجمعة حار جداًالحرارة على الساحل ليوم الجمعة: 32-34 نهاراً و 22 ليلاًفي البقاع: 30 نهاراً و 16 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 27 نهاراً و 16 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 24 نهاراً و 11 ليلاًالرياح: جنوبية شرقية سرعتها 45 الى 65 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1004hpaالرطوبة: 45% ساحلاً و 30% جنوباً و 20% بقاعاًحالة البحر : قليل الموجحرارة المياه 25 درجة.