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لبنان

بشأن الإفادات العقارية.. إليكم متى يبدأ موعد تسليمها

Lebanon 24
09-05-2024 | 02:13
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 أكد نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا في بيان، "انه تبلغ من المدير العام لوزارة المال بالإنابة ومدير الشؤون العقارية في لبنان جورج معراوي عن فتح الدوائر العقارية في الشوف وكسروان وجبيل في منطقة جبل لبنان العقارية، لاستئناف اعطاء الافادات العقارية والاستحصال عليها بيوم واحد بدءا من الجمعة 10 ايار 2024". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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