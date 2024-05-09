في المريجة.. "الريجي" تضبط مصنعًا كبيرا لتزوير المعسل

ضبطت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، مصنعاً كبيراً لتزوير كل انواع المعسّل في منطقة المريجة، وصادرت كامل الكميات وأقفلت المصنع بالشمع الأحمر بناء على إشارة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وحجزت صاحب المعمل والعاملين فيه وسلمتهم الى القضاء المختص.

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وسطّرت محضر ضبط بالمخالفين وأودعتهم القضاء المختص. (الوكالة الوطنية للإعلام)