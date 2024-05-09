Advertisement

لبنان

في المريجة.. "الريجي" تضبط مصنعًا كبيرا لتزوير المعسل

Lebanon 24
09-05-2024 | 02:33
A-
A+
Doc-P-1197299-638508443701722425.jpg
Doc-P-1197299-638508443701722425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضبطت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، مصنعاً كبيراً لتزوير كل انواع المعسّل في منطقة المريجة، وصادرت كامل الكميات وأقفلت المصنع بالشمع الأحمر بناء على إشارة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وحجزت صاحب المعمل والعاملين فيه وسلمتهم الى القضاء المختص.
Advertisement
 
وسطّرت محضر ضبط بالمخالفين وأودعتهم القضاء المختص. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-05-09
06:00 | 2024-05-09
05:53 | 2024-05-09
05:45 | 2024-05-09
05:39 | 2024-05-09
05:27 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24