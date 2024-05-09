استجابةً لقرارات الأمن العام.. "الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين" تعلّق التحركات

أعلن المنسق العام "للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين" النقيب مارون الخولي "تعليق التحركات والتظاهرات التي دعت إليها اليوم، استجابة لقرارات الأمن العام اللبناني الصادرة بشأن تنظيم ملف السوريين في البلاد".

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واعتبر في بيان، أن "قرار الأمن العام اللبناني تنظيم ملف النازحين السوريين من بين القرارات التنظيمية الهامة في هذا الخصوص، حيث يمثل إرشادا واضحًا لمسار عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بحيث إذا تم تنفيذ هذا القرار، فإنه سيسهم في وضع خارطة طريق شاملة تدعم عملية عودتهم بشكل سريع ".



وكشف أن "قرار تعليق التحركات، اتخذ بعد اتصالات ليلية مع القوى المتحالفة مع الحملة. (الوكالة الوطنية للإعلام)