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لبنان

بوحبيب التقى سفير قطر

Lebanon 24
09-05-2024 | 03:07
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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل، وجرى عرض آخر المستجدات على الساحتين الداخلية والاقليمية.
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