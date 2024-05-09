في عكار.. مجهولون يطلقون النار على آلية تابعة لإحدى البلديات

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أقدم مجهولون على إطلاق النار باتجاه آلية تابعة لبلدية مشحا ـ عكار من دون معرفة الأسباب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وناشد رئيس البلدية طلال علوش الأجهزة الأمنيّة بضرورة معرفة مطلقي النار ودوافع العمليّة وتوقيفهم وإتخاذ التدابير الأمنية بحقهم.