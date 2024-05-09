بعد الغارة الاسرائيلية على بافليه.. الدفاع المدني يعلن الحصيلة النهائية للشهداء

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أعلن الدفاع المدني في بيان ان عناصره عملت في تمام الساعة ٠٩:٢٥ من تاريخ اليوم الخميس على إخماد حريق شبّ داخل سيارة من نوع رابيد استهدفتها غارة جوية إسرائيلية على طريق عام بافليه - صورما أسفر عن سقوط أربعة شهداء، حيث قام العناصر بسحب جثامينهم وتولّت جهات أخرى نقلهم الى المستشفى.