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لبنان

امين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الاسلامي

Lebanon 24
09-05-2024 | 03:43
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 تقدم امين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ امين الكردي ، بناء لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بإخبار ضد المدعوة شادن فقيه ب"جرم الاساءة والتجديف في حق العزة الالهية والرسول محمد عليه الصلاة والسلام والمس بالدين الاسلامي الحنيف وشعائره وبإثارة النعرات  الدينية والطائفية  والنيل من الوحدة الوطنية". 
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