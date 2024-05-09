جديد قضية عصابة التيك توك... المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان يدعي على 12 شخصا

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علمت الـLBCI أن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان طانيوس صغبيني إدعى على ١٢ شخصا في ملف عصابة التيك توك كمرحلة أولية من بينهم خمسة موقوفين. كما تضمن طلب الادعاء الطلب الى قاضي التحقيق تعميم مذكرات التوقيف على الإنتربول فور صدورها وأرسل طلبي مساعدة قضائية الى دولتين يشتبه في أن يكون كل من ب.ن و ب.م فيهما.