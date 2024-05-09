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لبنان

رئيس بلدية زغرتا - اهدن التقى سفير تركيا

Lebanon 24
09-05-2024 | 04:39
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التقى رئيس بلدية زغرتا- إهدن ورئيس لجنة محميتها أنطونيو فرنجيه سفير تركيا لدى لبنان علي باريش أولوصوي. وبحثا في اللقاء في "إمكان التعاون المستقبلي وفرص تبادل الخبرات بين محمية حرش إهدن ومنظمات ومحميات تركية، نظراً لتشابه العوامل الطبيعة الجغرافية والبيئية بينهما". 
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كما تطرقا إلى "كيفية الإستفادة من أي مساعدات ممكنة يمكن تقديمها من السفارة التركية أو منظمات بيئية تركية أخرى، بهدف دعم وتطوير أداء محمية حرش إهدن".

ووعد السفير أولوصوي بزيارة إهدن خلال الصيف المقبل بعد أن قدم له فرنجيه الدعوة.

وإختتم اللقاء بوضع خطة عمل لمتابعة التواصل والتعاون المشترك بين الطرفين. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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