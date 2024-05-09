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لبنان

يعقوبيان: لجنة الإعلام ستتابع قضية عبد الصمد

Lebanon 24
09-05-2024 | 04:51
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أعلنت عضو لجنة الاعلام  والاتصالات النائبة بولا يعقوبيان، في تصريح اليوم في مجلس النواب، "ان لجنة الاعلام والاتصالات اليوم وقفت الى جانب الزملاء الذين تعرضوا للظلم في قضية التعبير بالرأي".

وقالت: "قضية ندى عبد الصمد مع قناة الـ"بي.بي.سي" مهمة والمجلس النيابي وضع يده عليها، وقد بحثت اللجنة في هذا الموضوع في حضور وزير الاعلام . هذه القضية لن تموت، لكي لا يعود هناك استسهال بهذا الشكل، وتوقيف الصحافيين عن العمل بسبب تغريدة".
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واكدت يعقوبيان: "ان اللجنة ستتابع الموضوع، كذلك تعرضت الزميلة جويل ابو مارون لمضايقات  ومعاداة السامية، والتغريدة التي وضعتها ندى هي عن حقوق الشعب الفلسطيني". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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