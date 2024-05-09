يعقوبيان: لجنة الإعلام ستتابع قضية عبد الصمد

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أعلنت عضو لجنة الاعلام والاتصالات النائبة بولا يعقوبيان، في تصريح اليوم في مجلس النواب، "ان لجنة الاعلام والاتصالات اليوم وقفت الى جانب الزملاء الذين تعرضوا للظلم في قضية التعبير بالرأي".وقالت: "قضية ندى عبد الصمد مع قناة الـ"بي.بي.سي" مهمة والمجلس النيابي وضع يده عليها، وقد بحثت اللجنة في هذا الموضوع في حضور وزير الاعلام . هذه القضية لن تموت، لكي لا يعود هناك استسهال بهذا الشكل، وتوقيف الصحافيين عن العمل بسبب تغريدة".واكدت يعقوبيان: "ان اللجنة ستتابع الموضوع، كذلك تعرضت الزميلة جويل ابو مارون لمضايقات ومعاداة السامية، والتغريدة التي وضعتها ندى هي عن حقوق الشعب الفلسطيني". (الوكالة الوطنية للإعلام)