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لبنان

في طرابلس.. خلع وسرقة ومُفاجأة بهوية الفاعلين (صورة)

Lebanon 24
09-05-2024 | 04:55
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أقدم عدد من الاولاد القصر على تنفيذ عمليات سرقة في منطقة ابي سمراء، حيث عمدوا إلى الدخول الى احد المستودعات المعد لتصليح وبيع المكيفات الهوائية العائد لـ "آل صوراني" بالقرب من دوار مولوي ـ طرابلس وذلك عن طريق الخلع والتسلق وقاموا بسرقة مواسير نحاس ولاذوا بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وبحسب ما افاد الأهالي، فان هؤلاء الاولاد يجوبون يومياً شوارع المنطقة وان من يديرهم هو رجل متقدم في العمر يملك سيارة من نوع مرسيدس سوداء اللون .

وقد ناشد الاهالي الاجهزة الامنية لتكثيف دورياتها وتعقب هؤلاء الاولاد وتوقيفهم وتوقيف من خلفهم.

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