"الحزب" يكشف عن هويّة أحد شهدائه في غارة بافليه.. هذا إسمه

نعى حزب الله علي أحمد حمزة "أبو أحمد" مواليد عام 1958 من بلدة دبعال وسكان بلدة المجادل في جنوب لبنان، الذي استشهد صباح اليوم في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق بافليه ارزون في قضاء صور.

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