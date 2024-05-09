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لبنان

مداهمات في زحلة.. وإقفال هذه المحلات

Lebanon 24
09-05-2024 | 05:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن قوة من جهاز امن الدولة داهمت عدداً من مكاتب المراهنات في زحلة، وأقفلتها بالشمع الأحمر. 
 
 
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