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لبنان

اعتصام للاساتذة في الجامعة اللبنانية الاثنين المقبل

Lebanon 24
09-05-2024 | 05:39
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قررت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إعلان الإضراب التحذيري ليوم واحد في كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية كافة، وذلك نهار الاثنين في ١٣ ايار. وأعلنت أنها في صدد إعلان الإضراب العام والشامل فور استفتاء الزملاء وأخذ تفويضهم.
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ودعت  اللجنة إلى الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين في 13 الحالي، "للتعبير عن رفض المتعاقدين التأخير غير المبرر في إقرار التفرغ ولحثِّ مجلس الجامعة على استعادة المبادرة والدفع بالملف نحو خواتيمه".
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