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لبنان

عودة استقبل ميناسيان مهنئا بالاعياد

Lebanon 24
09-05-2024 | 05:53
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده ظهر اليوم،  البطريرك روفائيل ميناسيان كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الذي قال بعد الزيارة: "المسيح قام  حقاً قام. إنّ زيارتي لسيّدنا الياس هي زيارة أخويّة بمناسبة الأعياد. عيد القيامة هو عيد كلّ الإكليروس وكلّ المسيحيين. كانت مناسبة سعيدة أن نجتمع بعد غياب. لقد التقينا وتحدّثنا عن الأمور الروحيّة والاجتماعيّة، خصوصًا عمّا نواجهه في حياتنا اليوميّة وخلال قيامنا بواجباتنا. الإنجيل يعلّمنا الكثير، ويخبرنا أنّ ربّنا كان يقول لتلاميذه: إذا كنتم تريدون أن يعرف العالم أنّكم تلاميذي فأحبّوا بعضكم بعضًا. نحن اليوم نعبّر عن محبّتنا المتبادلة، ونحن سعداء جدًّا بذلك".
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