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لبنان

مصلحة الإقتصاد واصلت جولاتها جنوباً.. ومحاضر بحق المخالفين

Lebanon 24
09-05-2024 | 06:12
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واصلت مصلحة الاقتصاد في الجنوب جولاتها على مطاعم الجنوب حيث ضبط مطعم للشاورما في منطقة صيدا الهلالية يقوم بتحضير سيخ الشاورما بخلط ما تبقى من الشاورما الجاهزة من يوم سابق مع تلك المحضرة والنيئة ، وعليه نظم محضر ضبط بالمخالفة وتم سحب عينة من الشاورما النيئة المحضرة ليبنى على الشيء مقتضاه وذلك في سياق الحملة التي تقوم بها مصلحة الاقتصاد في الجنوب على مطاعم الشاورما.
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وفي سياق اخر تابعت الدوريات اعمال المراقبة على محطات المحروقات وشملت المحاور التالية: الغازية قناريت وبنعفول البص العباسية البرغلية و ابو الاسود حيث تم التثبت من التزام السعر الرسمي للمحروقات وضبط الكيل.
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