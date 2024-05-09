بالصور.. توقيف سوريين وإقفال محلاتهم

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من الأمن العام في صور قامت بتوقيف عدد من السوريين المخالفين لشروط الإقامة، كما وتم إقفال بعض المؤسسات التي يديرونها بالشمع الأحمر، وذلك بناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بشخص القاضي ماهر الزين.

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