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لبنان

بالصور.. توقيف سوريين وإقفال محلاتهم

Lebanon 24
09-05-2024 | 06:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من الأمن العام في صور قامت بتوقيف عدد من السوريين المخالفين لشروط الإقامة، كما وتم إقفال بعض المؤسسات التي يديرونها بالشمع الأحمر، وذلك بناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بشخص القاضي ماهر الزين.
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