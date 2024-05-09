شهيد جديد لحزب الله.. اغتالته اسرائيل في "غارة بافليه"

نعى حزب الله أحمد حسن معتوق "أبو جواد" مواليد عام 1989 من بلدة صير الغربية في جنوب لبنان، والذي استشهد في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة رابيد على طريق بافليه ارزون في قضاء صور.

Advertisement