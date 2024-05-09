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لبنان

ضاهر: لا يجب أن نوفر وسيلة لعودة السوريين إلى بلادهم

Lebanon 24
09-05-2024 | 06:20
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كتب النائب ميشال ضاهر على منصة "اكس": "لا يجب أن نوفر وسيلة تهدف لعودة السوريين إلى بلادهم، وإذا كان موضوع المليار دولار المقدمة من الاتحاد الأوروبي قد قضي، وهذه الحزمة غير مشروطة وفق ما أعلن رئيس الحكومة، فإنني أقترح وأطالب باستعمال ٧٥٠ مليون دولار من المبلغ لتحفيز السوريين للعودة الى بلادهم، مع وضع ضوابط لضمان عدم عودتهم الى لبنان، وليس لمساعدتهم للبقاء في بلدنا.
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‏كما أطالب بنشر الجيش اللبناني على كامل الحدود مع سوريا لمنع من غادر شرعيا من العودة عبر المعابر غير الشرعية، وتصرف ال ٢٥٠ مليون دولار المتبقية لخزينة الجيش لتغطية تكاليف هذه المهمة. ‏وأطالب الاتحاد الاوروبي بصرف المزيد من المال لهذه الغاية تحديدا، أي تحفيز السوريين المتواجدين على الاراضي اللبنانية للعودة الى سوريا، واذا كان من مانع سياسي للتواصل مباشرة مع الدولة السورية، أقترح على الحكومة اللبنانية أخذ المبادرة والتواصل مع الاوروبيين لاستلام هذه المهمة ولطلب المزيد من التمويل لاستخدامها حصرا، لتحفيز السوريين للعودة الى بلادهم.
‏كما يجب على الحكومة اللبنانية طلب ضم المبالغ التي تدفعها مفوضية اللاجئين للسوريين المتواجدين في لبنان، للمبالغ الاخرى لتحقيق الهدف نفسه، أي تحفيز السوريين للعودة الى سوريا. ‏وكي يتحقق هذا الهدف فإن المطلوب، قبل أي أمر آخر، أن يكون الموقف اللبناني موحدا، من دون تنازلات ومن دون مزايدات".

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