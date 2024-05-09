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لبنان

كاسترو عبدالله يستهجن "تهديد" تجمع أصحاب المطاحن برفع بدل النقل

Lebanon 24
09-05-2024 | 06:55
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علق رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL ) كاسترو عبدالله على بيان تجمع المطاحن في لبنان، واستهجن "تهديد تجمع أصحاب المطاحن أصحاب شاحنات النقل وبخاصة نقل القمح، الذين يهددونا برفع بدل النقل من 5 الى 15 دولارا للطن الواحد". 
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وسأل: "هل يُعقل بأن يزيد 200% بدل النقل للطن الواحد، وإذا كانت هذه الشاحنات بالحد الأقصى تزيد حمولتها 2 أو 3 طن بالإستيعاب؟".
ورأى في بيان ان "هذا التهديد مرفوض، وبخاصة بأنهم يحاولون فرضه علينا كمواطنين للحفاظ على أرباحهم الفاحشة، وتهديدهم برفع سعر ربطة الخبز"، وقال: "في حال إستكمال هذا الإجراء ، فإننا نشدد على تطبيق القانون وبخاصة قانون السير، واحترام معايير السلامة العامة والسلامة المهنية، ونؤكد تنفيذ هذا القرار الصارم بتطبيق قانون السير".
واشار الى ان "عدم تطبيق قانون السير، قد نتج عنه سابقاً عشرات الحوادث المُميتة وإصابات عمل وتهديدللسلامة العامة، مؤكدا رفضه" أي إستثناء، ومطالبا بـ"تطبيق قانون السير وكافة مندرجاته وتنفيذ العقوبات بحق المخالفين" . 
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