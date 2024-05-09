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لبنان

شهيد ثالث لحزب الله في غارة بافليه.. من هو؟

Lebanon 24
09-05-2024 | 07:15
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نعى حزب الله الشهيد حسين أحمد حمدان "هادي" مواليد عام 1992 من منطقة برج البراجنة في الضاحية الحنوبية لبيروت، وهو العنصر الثالث الذي قضى باستهداف سيارة في بلدة بافليه جنوبي لبنان. 
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