شهيد ثالث لحزب الله في غارة بافليه.. من هو؟

نعى حزب الله الشهيد حسين أحمد حمدان "هادي" مواليد عام 1992 من منطقة برج البراجنة في الضاحية الحنوبية لبيروت، وهو العنصر الثالث الذي قضى باستهداف سيارة في بلدة بافليه جنوبي لبنان.

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