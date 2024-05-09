فيّاض وقع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه

Advertisement

عقد وزير الطاقة والمياه وليد فياض إجتماعاً، اليوم في الوزارة، في إطار الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها وزارة الطاقة في قطاع المياه، حضره المدير العام للموارد المائية والكهربائية والاستثمار بالتكليف غادة بلعيس، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، المدير العام لمؤسسة مياه البقاع بالتكليف المهندسة پولا حاوي، مستشارو الوزير: القاضية هدى الحاج، الدكتور خالد نخله والمهندسة سوزي الحويّك، اضافة الى الاستشاري القانوني النائب السابق غسان مخيبر والاستشاري الفنّي مكتب BTD، وممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية ورؤساء مصالح ودوائر في الوزارة والمؤسسات الاستثمارية للمياه، وذلك للبحث في المسودّة الأخيرة للإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وفي مشاريع المراسيم التطبيقية المتأتية عن قانون المياه رقم ٤٦٢/٢٠٢٠.وقد أثنى الوزير فياض، في بداية الاجتماع، على عمل اللجنة المكلّفة بإعداد المراسيم التطبيقية وفريق العمل الذي أنجز الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. كما شكر الوكالة الفرنسية للتنمية على تمويل هذا الانجاز الاصلاحي الكبير والاستشاريَين الفني والقانوني على المواكبة الحثيثة".وأوضح ان "اجتماع اليوم يهدف الى تتويج هذا العمل المهم الذي امتدّ لسنوات عديدة بجلسة ختامية تتضمّن قراءة نهائية للمستندات، بغية الاخذ بالاعتبار بالملاحظات النهائية للحاضرين على النصوص تمهيداً للتوقيع عليها، وذلك عملاً بالمبدأ الذي اعتمدناه منذ تولينا لمنصبنا والقائل بتعاون كافة المؤسسات في ما بينها ومع الوزارة للسير في الاتجاه الصحيح الموحّد، وليس الغناء كلٌ على ليلاه والتصويب المتبادل".