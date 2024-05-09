قال وزير التربية عباس الحلبي: "سأعرض في بكركي للوضع التربوي ولا سيما بالنسبة للتلامذة السوريين".

وفي حديث للـ"أم تي في"، أكد الحلبي أن "على الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية وسلطاتها المحليّة تنفيذ الإجراءات القانونية النافذة".