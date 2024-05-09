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لبنان

الحلبي: سأعرض في بكركي للوضع التربوي ولا سيما بالنسبة للتلامذة السوريين

Lebanon 24
09-05-2024 | 07:08
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قال وزير التربية عباس الحلبي: "سأعرض في بكركي للوضع التربوي ولا سيما بالنسبة للتلامذة السوريين".
 
وفي حديث للـ"أم تي في"، أكد الحلبي أن "على الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية وسلطاتها المحليّة تنفيذ الإجراءات القانونية النافذة". 
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