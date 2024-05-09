Advertisement

لبنان

وزير البيئة أجرى محادثات في لندن حول دعم صندوق الاستثمار الأخضر

Lebanon 24
09-05-2024 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1197422-638508626913534119.png
Doc-P-1197422-638508626913534119.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى وزير البيئة ناصر ياسين محادثات في لندن مع وزير الدولة البريطاني لشؤون المناخ والبيئة والطاقة وعضو مجلس اللوردات ريتشارد بانيون تمحورت حول دعم لبنان في تطوير البرامج والمشاريع البيئية وخصوصاً دعم صندوق الاستثمار الاخضر الذي أطلقته وزارة البيئة منذ أشهر في مؤتمر المناخ.  
Advertisement
وعقد وزير البيئة اجتماعاً مع المدير الاقليمي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية البريطانية سام غروت سميث، كما عقد سلسلة من الاجتماعات لشرح برنامج عمل مرفق الاستثمار الأخضر الذي عملت عليه وزارة البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة فريق "سيدر أوكسيجين" الذي يساعد في تطوير المحفظة الاستثمارية للمرفق، حيث تم عرض سبل التعاون مع مؤسسات تمويلية عالمية وطرق تحسين فرص الاستثمارات الخضراء وتلك المرتبطة بالعمل المناخي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2024-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2024-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2024-05-09
11:44 | 2024-05-09
11:40 | 2024-05-09
11:24 | 2024-05-09
11:17 | 2024-05-09
11:06 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24