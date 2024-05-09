علامة: علينا وضع الرأي العام العالمي بأعمال اسرائيل الاجرامية في الجنوب

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة اليوم برئاسة النائب فادي علامة وحضور الاعضاء.

وقال علامة :"ان الاجتماع اليوم كان مع منظمة "هيومن رايتس ووتش" والهدف منه كان لوضعنا في صورة التدوين ومتابعة الاعتداءات الاسرائيلي على المناطق الجنوبية ولشرح كيفية التوثيق الذي يحصل والى أين سيصل من أجل خلق نوع من الردع تجاه أي اعتداءات اسرائيلية في المستقبل".

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اضاف: "كما شرحت لنا المنظمة أكثر أين تحصل الضربات والاعتداءات على المواطنين والمدنيين في جنوب لبنان، وبرأي المنظمة أنها من الممكن أن تشكل جريمة حرب وعلى أساسها جرى التحرك. كما جرى عرض من قبل المنظمة للقصف المتعمد على الصحافيين في لبنان لا سيما أن هناك شهداء منهم، كما تم شرح لمادة الفوسفور الأبيض التي جرى استخدامها في غزة ولبنان والأضرار الناجمة عنها ".





وتابع: "كما تم شرح نتيجة التحقيقات في نوع الأسلحة التي استخدمت لقتل المسعفين في جنوب لبنان . وبنتيجة هذه المعطيات التي لدى المنظمة وتوثيق المعلومات فانها تابعت مع الحكومة اللبنانية وأجرت لقاءات مع أكثر من فريق لبناني معني للنظر في أي مسار قانوني سيعتمده لبنان من أجل حمايته من هذه الاعتداءات الاسرائيلية ".



وأوضح أن " المنظمة ومن خلال عملها طلبت من الحكومة اللبنانية التي تجاوبت وقدمت تقريرا عبر وزارة الخارحية يطلب من المحكمة اجراء التحقيقات اللازمة للانتهاكات وجرائم الحرب وتحددت من 7 تشرين الاول وبعده، حتى لا يتم استغلالها في مكان اَخر ، وهذا يتطلب أولاً من مجلس النواب ومن لجنة الشوؤن الخارجية أن تتابع مع وزارة الخارجية من اجل ضمان المسار الذي نتخذه على أن يكون سريعا وفعالا وفي الوقت نفسه، يتطلب أن يكون هناك دعم مع دول موقعة على اتفاقية روما، والتي يمكن أن تدعم طلب لبنان ، وهذا شبيه بما تقدمت به المحكمة الدولية والمتعلق بغزة من قبل جنوب افريقيا ".



وقال: "علينا أن نسعى حكومة ومجلس نواب لردع اسرائيل وعدم تماديها بأعمالها الاجرامية وهذا حق للبنان، للمطالبة بالضرر الذي وقع ولوضع الراي العام العالمي بما يحصل من اعتداءات واجرام في جنوب لبنان".