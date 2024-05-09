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لبنان
بلبلة داخل مدرسة.. عراك وتضارب بين طلاب والاشكال انتقل إلى أمام مستشفى
Lebanon 24
09-05-2024
|
08:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً وقع بين عدد من الطلاب داخل مدرسة في منطقة ابي سمراء، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي أمام مستشفى الشفاء.
وبحسب المعلومات، لم يُفد عن وقوع إصابات.
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