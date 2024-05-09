الثلاثاء صباحا.. هذا ما سيحدث في موضوع النازحين السوريين

قال وزير المهجرين عصام شرف الدين إن "الثلاثاء عند السادسة صباحاً تنطلق أول قافلة سوريين إلى بلدهم".

وكشف شرف الدين قبل مشاركته في اجتماع بكركي لمناقشة ملف النازحين السوريين أن القافلة تضم 2000 سوري.