Advertisement

لبنان

قوى الأمن توقف أحد المشتبه بهم بجرائم سلب.. وهذا ما ضُبط بحوزته

Lebanon 24
09-05-2024 | 09:10
A-
A+
Doc-P-1197451-638508680140360269.jpg
Doc-P-1197451-638508680140360269.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي مختلف أنواع الجرائم على الأراضي اللبنانية كافّة، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي عن تواجد أحد مرتكبي جرائم السلب وتعاطي المخدّرات في الدّامور.
Advertisement

ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّل العناصر إلى تحديد هويّته، ومكان تواجده. وتبيّن أنّه يُدعى:

م. ن. (مواليد عام 1988، لبناني)
وفي الساعة 09،00 من تاريخ 26/04/2024، تمكّنت إحدى الدوريّات من توقيفه في بلدة الدامور- مخرج الجبل، على متن سيّارة نوع هيونداي، وبرفقته المدعو: م. ج. مجهول باقي الهويّة، الذي فرّ إلى جهة مجهولة.

بتفتيشه والسيّارة، عُثر على:

قارورة صغيرة تحتوي /5/ حبّات من مادّة الـ "ريفوتريل"
غليون "PIPE" لتعاطي المخدّرات
هواتف خلويّة
 أجري المقتضى القانوني بحقّ (م. ن.)، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة لاستكمال التحقيق من قبلهم، والعمل جار لتوقيف (م. ج.).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2024-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2024-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2024-05-09
11:44 | 2024-05-09
11:40 | 2024-05-09
11:24 | 2024-05-09
11:17 | 2024-05-09
11:06 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24