قوى الأمن توقف أحد المشتبه بهم بجرائم سلب.. وهذا ما ضُبط بحوزته

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي مختلف أنواع الجرائم على الأراضي اللبنانية كافّة، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي عن تواجد أحد مرتكبي جرائم السلب وتعاطي المخدّرات في الدّامور.ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّل العناصر إلى تحديد هويّته، ومكان تواجده. وتبيّن أنّه يُدعى:م. ن. (مواليد عام 1988، لبناني)وفي الساعة 09،00 من تاريخ 26/04/2024، تمكّنت إحدى الدوريّات من توقيفه في بلدة الدامور- مخرج الجبل، على متن سيّارة نوع هيونداي، وبرفقته المدعو: م. ج. مجهول باقي الهويّة، الذي فرّ إلى جهة مجهولة.بتفتيشه والسيّارة، عُثر على:قارورة صغيرة تحتوي /5/ حبّات من مادّة الـ "ريفوتريل"غليون "PIPE" لتعاطي المخدّراتهواتف خلويّةأجري المقتضى القانوني بحقّ (م. ن.)، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة لاستكمال التحقيق من قبلهم، والعمل جار لتوقيف (م. ج.).