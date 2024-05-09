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لبنان

شاركا في معارك عرسال.. سوريان في قبضة الجيش

Lebanon 24
09-05-2024 | 09:26
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوري (م.ح.) وشقيقه (م.ح.) لانتمائهما إلى مجموعات مسلحة في سوريا ومشاركتهما في معارك عرسال ضد الجيش.
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بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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