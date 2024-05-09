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لبنان

اقفال محال غير شرعية في عدلون - الزهراني

Lebanon 24
09-05-2024 | 09:39
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قامت دورية من مركز الزهراني الإقليمي - شعبة الإستقصاء بمؤازرة من دائرة الأمن القومي - شعبة الجنوب بجولة على المحال التي يديرها السوريون بطريقة غير شرعية، وقد تم اقفال صالون حلاقة رجالي وكاراج تصليح دراجات نارية في بلدة عدلون".
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شرعية

عدلون

الزهراني

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