اقفال محال غير شرعية في عدلون - الزهراني

قامت دورية من مركز الزهراني الإقليمي - شعبة الإستقصاء بمؤازرة من دائرة الأمن القومي - شعبة الجنوب بجولة على المحال التي يديرها السوريون بطريقة غير شرعية، وقد تم اقفال صالون حلاقة رجالي وكاراج تصليح دراجات نارية في بلدة عدلون".

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