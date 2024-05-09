فُقد قبل 4 أيام.. العثور على جثة الشاب مروان مقابل شاطئ شكا

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الدفاع المدني عثر على جثة السوري مروان طالب في بحر شكا، مقابل منتجع روكا مارينا.

وكان مروان فُقد في بحر الهري اثناء ممارسته هواية السباحة قبل 4 ايام.