حزب الله شن هجوماً جوياً.. ماذا استهدف؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حزب الله استهدف مستعمرة المطلة الإسرائيلية بمسيّرة إنقضاضية.

وفي المعلومات، لم تتمكن القبة الحديدية والطيران الحربي الإسرائيلي من اعتراضها.