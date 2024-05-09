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لبنان

حزب الله شن هجوماً جوياً.. ماذا استهدف؟

Lebanon 24
09-05-2024 | 10:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حزب الله استهدف مستعمرة المطلة الإسرائيلية بمسيّرة إنقضاضية. 
وفي المعلومات، لم تتمكن القبة الحديدية والطيران الحربي الإسرائيلي من اعتراضها. 
 
 
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