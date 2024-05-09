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لبنان

"الوطني الحرّ": نرفض التمادي في ظلم المتعاقدين

Lebanon 24
09-05-2024 | 10:27
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اعتبر المكتب التربوي في "التيار الوطني الحر"، في بيان، أنّ "المماطلة في إقرار ملف التفرغ من شأنه أن يهدد انتهاء العام الجامعي و انطلاقة العام المقبل، مؤكّدا رفضه "التمادي في ظلم المتعاقدين من خلال حرمانهم من حقوقهم المعنوية والمادية المناسبة ومن حقهم في التفرغ ضمن المبادئ التي حددها المكتب في بياناته السابقة".
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وأضاف البيان: "ولأننا لم نتوان يوماً عن المطالبة بإحقاق الحق، والمتعاقدين أصحاب حق، نعلن دعمنا لتحركات الاساتذة المتعاقدين وندعو جميع الأساتذة والطلاب الى المشاركة الكثيفة في اعتصام يوم الاثنين ١٣ أيار  ٢٠٢4 في سبيل إقرار ملف التفرغ".
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