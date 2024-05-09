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لبنان

في عكار.. إغلاق محلات بالشمع الأحمر

Lebanon 24
09-05-2024 | 10:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من الأمن العام قامت باغلاق 7 محلات في كل من حلبا، ورحبة مشمش، وحرار، والبيرة، وكواشرة، وعكار العتيقة بالشمع الاحمر يديرها ويملكها سوريون مخالفون لقانون العمل والاقامة. 
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