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لبنان

بصاروخ "ثقيل"... "الحزب" قصف انتشاراً لجنود العدوّ

Lebanon 24
09-05-2024 | 11:06
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف ‏إنتشارا لجنود العدوّ الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ "بركان" من العيار الثقيل".‏
 
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